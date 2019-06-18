Кокорин и Мамаев будут отбывать срок в колонии недалеко от Москвы

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в колонии одной из ближайших к Москве областей. Осужденные игроки и их подельники будут этапированы в течении двух—трех недель.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев был осужден к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил на месяц больше. В настоящее время футболисты, а также осужденные вместе с ними Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий содержатся в СИЗО.

Пока еще не решено, где точно будут отбывать наказание Кокорин и Мамаев. Известно лишь, что футболисты отправятся в колонию, расположенную в одной из ближайших в Москве областей.