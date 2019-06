После землетрясения в Японии наблюдаются перебои с электричеством

В японских префектурах Ямагата и Ниигата после землетрясения наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство "Киодо". По его данным, без света остались около 10 тысяч зданий.

Exact moment #Earthquake 6.8 Japanese island #Honshu a #tsunami warning urging to immediately abandon the coastal areas in four country regions: Yamagata, Niigata, Ishikawa, and Sadogashima island. pic.twitter.com/Uk5W101iDl