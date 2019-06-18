После землетрясения в Японии наблюдаются перебои с электричеством

В японских префектурах Ямагата и Ниигата после землетрясения наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство "Киодо". По его данным, без света остались около 10 тысяч зданий.

Exact moment #Earthquake 6.8 Japanese island #Honshu a #tsunami warning urging to immediately abandon the coastal areas in four country regions: Yamagata, Niigata, Ishikawa, and Sadogashima island. pic.twitter.com/Uk5W101iDl — AnonChavez (@Chavezinfinite) 18 июня 2019 г.

При этом несмотря на предупреждение о риске возникновения цунами, никаких проблем на атомных электростанциях в Японии не наблюдается. Об этом заявил главный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга.

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в районе города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря, временно остановились высокоскоростные поезда, связывающие города Ямагата, Дзсэцу и Акита. Также перекрыты несколько шоссе в районе землетрясения.