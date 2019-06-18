Штаты направляют Украине военную помощь на четверть миллиарда долларов

Пентагон собирается оказать Украине военную помощь в размере 250 миллионов долларов. Средства потратят на подготовку военнослужащих, новое вооружение и консультации, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

Таким образом общая военная помощь Украине с 2014 года составила 1,5 миллиарда долларов, уточняет Пентагон.

Напомним, Штаты уже поставили Украине самое разное вооружение и экипировку. Например, противотанковые ракетные комплексы Javelin, стоимость которых оценивается в 47 миллионов долларов. В апреле 2019 года в порт Одессы прибыл транспорт с 35 бронеавтомобилями Hummer. Еще раньше сообщалось о поставке приборов ночного видения на общую сумму около 6 миллионов долларов.