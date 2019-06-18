Переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии отложены до октября

Странам-членам Евросоюза не получилось договориться о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в сообщество. Данное решение отложено до октября.

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. По его словам, ряд стран не смогли поддержать открытие переговоров, потому в связи с важностью вопроса и из-за ограниченного времени Совет вернется "к четкому и основательному решению" как можно скорее и не позднее октября этого года, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова комиссара.

В Совете подчеркнули, что большинство стран-членов сообщества поддерживают запуск переговоров с Албанией и Северной Македонией, но некоторые также выступают против этого. Среди таких стран — Нидерланды и Франция.

Кандидаты на вступление в Евросоюз в настоящее время — Балкан и Турция. Сторонниками расширения ЕС выступают страны союза, которые присоединились к нему в 2004 году. Это стало провоцирующим фактором возникновения острого институционального кризиса ЕС.