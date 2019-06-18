Минтруд назвал регионы, где получают самые большие и самые маленькие пенсии

Пенсионеры Дальнего Востока в среднем получают самые большие пенсии в России.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщается в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых россиян за 2018 год министерства труда и социальной защиты РФ.

В документе приводятся данные Пенсионного фонда Российской Федерации, согласно которым из 146,7 миллионов россиян 37,9 миллионов человек, то есть каждый четвертый, находился в возрасте старше трудоспособного. Это составляет 25,4% ко всему населению РФ. При этом на начало этого года средний размер пенсии в стране составил 14825,95 рублей.

Отмечается, что наибольший средний размер пенсии по федеральным округам — в Дальневосточном — 16 534,81 рублей, а наименьший в Южном (13 564,48 рублей) и Северо-Кавказском (12 865,41 рублей). Наибольший средний размер пенсии в России зафиксирован в Чукотском автономном округе. Он составляет 27044,25 рублей. Наименьший – в Дагестане — 11 854,25 рублей.