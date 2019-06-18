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18 июня 201920:08 Андрей Архипов

Подписчики прокомментировали идею Трампа выгнать миллионы мигрантов

EPA

Президент США анонсировал очередную идею, которая, вероятно, должна помочь “make America great again”. В соцсети усомнились в такой возможности.

Более того, подписчики президента в Twitter, где и было заявлено о завтрашних акциях, сомневаются, действует ли глава Белого дома в рамках закона или вновь пытается своими указами подменить законы и конституцию.

Трамп сообщил в своём послании, что уже со следующего дня начнётся массовая высылка миллионов нелегальных мигрантов, разбросанных по всей стране.

“Они будут высланы так же быстро, как и пришли”, — написал Трамп. Имел ли он ввиду, что силовики будут действовать в отношении нелегалов без суда и следствия, или наоборот, что весь процесс растянется на долгие годы, так как миллионы беженцев в США появились не в одночасье, а проникали на территорию страны ежедневно в течение многих лет, — не ясно.

В комментариях к записи Трампа один из пользователей пишет, что “любой иностранец, который физически присутствует в Соединенных Штатах или прибывает в Соединенные Штаты, независимо от статуса такого иностранца, может подать заявление о предоставлении убежища”. Причём таким правом он пользуется в течение года и вопрос о его дальнейшем пребывании рассматривается вовсе не президентом.

Пользователи добавляют, что правом на подачу прошения об убежище пользуется любой человек находящийся на территории США, не зависимо от того, как он там оказался, прибыл ли регулярным авиарейсом или перелез через стену на границе с Мексикой.

Сама по себе депортация беженцев возможна только в “безопасную третью страну”. То есть перед силовиками, которые возьмутся выполнять приказ Трампа, встанет вопрос как быть с теми беженцами, которые проникли через границу с Мексикой.

Впрочем, мнения пользователей разделились. Нельзя сказать, что кто-то поддержал методы Трампа, но очевидно, что проблема в общественном сознании сидит крепко.

“Может быть вы ещё предложите раздать всем “зелёные карты”, водительские права, разрешения на работу и талоны на питание”, — пишет один из пользователей.

“Вы правы, мы должны предоставить им всё это, чтобы у них было то, что вы имеете лишь потому что вам посчастливилось родиться здесь”, — отвечает другой.

“Люди платят много налогов за то, что имеют. Я не хочу, чтобы кому-то досталось всё на мои деньги налогоплательщика”, — отвечает третий пользователь.

“Все мы тут много платим и мало получаем от государства. Однако без молодого поколения новых работников и их взносов система медицинского страхования скоро загнётся”, — подводит итог спору ещё один подписчик.

Трамп свою предвыборную программу построил на обещании решить миграционный кризис. Прошло больше половины президентского срока, и большую часть времени президент потратил на споры с Конгрессом по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Видимо, пришло время вновь доставать козыри, которые позволили Трапу занять место в овальном кабинете.

Как заметил один из подписчиков президента, “всякий раз, когда политик чувствует неуверенность и шаткость своей позиции, он начинает прибегать к ненавистной антииммигрантской риторике”.

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