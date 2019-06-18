Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

На испанском острове Майорка стартовал теннисный турнир Mallorca Open. Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.

Мария Шарапова одержала победу в двух партиях — 7:6 (10:8), 6:0. Шарапова вышла в следующий круг, где сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и бельгийкой Исалин Бонавентюр.

Мария одержала первую победу после пятимесячного перерыва, связанного с травмой леча. В последний раз Шарапова выходила на корт в январе на турнире в Санкт-Петербурге.