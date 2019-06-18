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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 21 минута назад

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18 июня 201920:40 Алексей Головко

Эффект "Прямой линии": как решают проблемы россиян еще до эфира с президентом

Эффект "Прямой линии": как решают проблемы россиян еще до эфира с президентом

Владимир Путин готовится к "Прямой линии", в ходе которой он будет в теле- и радиоэфире отвечать на вопросы россиян. Президент провел совещание с руководством своей администрации, а также крупнейших телеканалов. Для Владимира Путина это будет уже семнадцатая "Прямая линия". Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, программа пройдет в уже устоявшемся формате, и основное внимание глава государства уделит именно ответам на вопросы граждан. При необходимости, как это уже было в ходе предыдущих эфиров, Владимир Путин будет выходить на связь с главами регионов и министрами. Сейчас, во время подготовки, президент изучает справочные материалы, которые ему в преддверии линии присылают министерства и ведомства, и тоже связывается с ответственными лицами. Ну, а число обращений россиян на "Прямую линию с Владимиром Путиным", тем временем, приближается к миллиону. Больше половины вопросов задали по телефону. Также много обращений — более двухсот тысяч — поступило по СМС. Активно используется и Интернет — сайт программы и социальные сети. Самые популярные вопросы по-прежнему касаются социальных проблем, образования, медицины и внутренней политики. Как проходит подготовка к "Прямой линии"?

Это еще не обратный отсчет, а лишь проверка звука. Меньше чем через два дня в этой студии Владимир Путин будет отвечать на вопросы со всей России.

Самое главное место студии — в центре амфитеатра. Это, конечно же, рабочий стол президента. Он пока покрыт защитной пленкой, здесь же можно увидеть микрофоны для Владимира Путина. Техники настраивают рабочие места для ведущих. Ну и, конечно, кресло, на котором будет сидеть глава государства, пока закрыто защитной пленкой, но нам разрешили его размотать.

Декорации готовы. Тщательно проверяется каждый пульт, камера, микрофон. Не должно остаться ничего лишнего.

Уже обработано почти миллион обращений, но эффект "Прямой линии" с президентом начинает действовать уже сейчас. Вот, к примеру, работники нефтеперерабатывающего завода в Белгородской области пожаловались, что им год не платят зарплату:

— Прямым текстом нам было сказано, что денег нет и чтобы мы даже не надеялись. Все, кто уволился, на сегодняшний день не получили расчета. Владимир Владимирович, просим вас, не оставьте нас в беде и возьмите под личный контроль нашу проблему.

И следственный комитет уже отреагировал: директор завода задержан. Все это время, чтобы прослыть крепким хозяйственником, он, по данным следствия, тратил деньги подчиненных для оплаты работы подрядчиков и поставщиков.

"В результате действия обвиняемого тяжкие последствия наступили для 121 потерпевшего, которые были лишены возможности приобретать продукты, предметы первой необходимости, лекарства", — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Белгородской области Елена Козырева.

Обращение жителей к президенту подстегнуло к действию и мэра Екатеринбурга. В районе Химмаш Дом культуры — единственное место, где дети могут ходить в спортивные и танцевальные кружки. Но мало того, что в старом здании условия такие, что заниматься здесь просто опасно, так еще и собственник решил ненужный ему ДК снести.

Дети обращаются к президенту со словами:

— Наш дворец хотят снести.
— Мы точно знаем, что если вы увидите этот ролик, то с нашим дворцом все будет хорошо.
— Живи наш ДК "Химмаш"!

И вот, не дожидаясь "Прямой линии", с детьми и родителями встречается глава города, гарантирует — Дом культуры остается. Скоро здесь начнется ремонт.

"Глобальных задач две — закончить всю эту тему к осени и до осени успеть вам аварийно крышу "пошаманить", обращается к жителям глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Местные, в свою очередь, ему отвечают про крышу: "Только хорошо "пошаманить", чтобы на века стояла".

И таких примеров по всей стране уже десятки. За обращениями обманутых дольщиков и жильцов разрушающихся домов следуют немедленные проверки прокуратуры. 

Тем, кто хочет добиться справедливости, помогут лучшие операторы колл-центра, которые сейчас тоже работают в Гостином дворе.

"Не каждый день к президенту обращаешься, поэтому наша задача — успокоить, помочь сформулировать вопрос", — поделился оператор Михаил Линков.

Именно эти молодые люди и девушки — самые общительные и стрессоустойчивые — будут принимать вопросы к президенту уже во время эфира "Прямой линии", которая начнется в четверг, 20 июня, ровно в полдень по московскому времени.

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