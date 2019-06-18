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18 июня 201920:56 Денис Давыдов

Американские газетчики и военные используют агрессивную риторику по отношению к Ирану

Американские газетчики и военные используют агрессивную риторику по отношению к Ирану

Пентагон начал переброску на Ближний Восток крупной группировки войск. В Вашингтоне заявили, что американские морпехи будут бороться с иранской угрозой. А чтобы в такую угрозу поверили, Пентагон обнародовал некие новые доказательства.

У Пентагона к доказательствам — творческий подход. Решили добавить цвета к невнятным черно-белым кадрам, опубликованным на прошлой неделе. Но вышло опять невыразительно — каких-то людей в зеленой форме, на каком-то катере авторы снимков называют иранскими военными. Они якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера. И сразу же за сомнительными снимками выходит приказ министра обороны США о переброске на Ближний Восток одной тысячи американских военных.

"Недавние иранские нападения подтверждают достоверность полученной нами надежной и точной информации о враждебном поведении иранских сил и их марионеточных групп, которые угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов во всем регионе", — сообщили в Пентагоне.

Правда тут же генерал дописал — Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном.

Хотя израильские газеты, ссылаясь на источники в ООН, пишут о проработке американцами плана массированной бомбардировки ядерного объекта на территории Ирана.

Американские СМИ агрессивную риторику подхватывают с удовольствием. Газета The New York Times призывает Трампа изменить правила применения оружия, чтобы можно было уничтожать иранские корабли, которые угрожают безопасности в международных водах. В своей статье журналисты не сомневаются, что эти сомнительные фотографии – убедительное доказательство, что иранский режим надо проучить.

Трамп своего слова пока не сказал. Американские журналисты пишут, что президент США не в восторге от военного сценария в отношении Ирана, но может поддастся Майку Помпео, а госсекретарь, как известно, за силовую операцию.

Со всех концов света Вашингтон просят одуматься.

"Мы призываем не усиливать напряженность в регионе, не открывать этот ящик Пандоры. В частности, американская сторона должна изменить свои методы экстремального давления. Такое поведение не имеет под собой никакой основы в международном праве. Это только усугубит кризис еще больше", — заявил Ван И, министр иностранных дел Китая.

"Иран по-прежнему соблюдает условия соглашения, и мы искренне надеемся и рассчитываем, что Иран продолжит и дальше выполнять свои обязательства. И я бы не стала вступать в обмен взаимными обвинениями. Мы заинтересованы в сохранении ядерной сделки", — сообщила Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Сделка под угрозой ещё с прошлого года, после того, как американцы первыми из неё вышли. И сейчас, когда давление на Иран растёт, Тегеран не готов себя ограничивать. Там уже заявили, что с конца июня будут обогащать урана больше, чем разрешено и готовы пойти ещё дальше — выйти из договора по нераспространению ядерного оружия.

Госдеп услышал.

"Мы продолжаем призывать иранский режим не разрабатывать ядерное оружие, выполнять свои обязательства перед международным сообществом. И мне жаль, что сегодня они сделали это объявление. Но мы не должны поддаваться ядерному вымогательству со стороны иранского режима", — сказала Морган Ортагус, официальный представитель Госдепа США.

Демонстрируя серьезность намерений Иран пустил камеры гостелевидения на реактор "Арак". Последние несколько лет его модернизировали в рамках ядерной сделки. Но сейчас власти заявили, что остановят работы и начнут обогащать уран, если европейские партнёры оставят Иран один на один с США.

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