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18 июня 201921:23 Михаил Антонов

Плюс-минус Порошенко: Зеленский добавил градус в отношения с Меркель

Плюс-минус Порошенко: Зеленский добавил градус в отношения с Меркель

Энергетика неизбежно стала темой и других межгосударственных переговоров, которые прошли в Берлине. Канцлер Германии Меркель впервые лично встретилась с президентом Украины Зеленским. Он приехал просить об усилении антироссийских санкций и отказе от "Северного потока-2". Но столкнулся с непоколебимыми принципами канцлера, которая устояла даже несмотря на то, что во время встречи почувствовала себя неважно.

Оркестр и почтенный караул во дворе офиса канцлера привлекает туристов. Людей, целенаправленно пришедших "на президента Украины", не заметно. Это раньше, при Порошенко, заробитчане выдавали себя плакатами "Спасибо за безвиз!". А этого благодарить не за что.

Украина сваливается в пучину очередной избирательной кампании — на этот раз парламентской. Страной пока правят чиновники олигарха Порошенко и майданная Рада. И поэтому для Зелинского важны внешние эффекты — красные дорожки, перекрытия улиц и эскорт мотоциклистов, чтобы показать — настоящий президент едет.

Быть презентом и казаться им: с точки зрения реальной власти, Зеленский пока только президентом кажется. Для Меркель он тоже что-то не совсем понятное. Это первая их встреча. Прежде они пару раз говорили по телефону.

Политики вроде Зеленского — это неприятный вызов для Меркель. Канцлер всегда ратовала за то, что политика требует опыта и серьезного подхода. Разумеется, она в том числе говорит и о своих качествах. Сейчас Меркель имеет дело со своим антиподом.

На солнце далеко за 30 градусов. Выйдя с гостем на солнце, канцлер оказалась на грани теплового удара: ее трясло, она несколько раз чуть не потеряла равновесие. Но устояла, даже нашла в себе силы поруководить начинающим коллегой при обходе почетного караула.

"Выпила три стакана воды, и полегчало", — сообщила канцлер на пресс-конференции, в ходе которой выяснилось, что в отношениях Берлина и Киева местами сохраняется повышенная температура.

Например, по вопросу об усилении антироссийских санкций. Меркель давно уже имеет дело с растущим среди немецких политиков ощущением бессмысленности происходящего. А премьер-министры Нижней Саксонии и Мекленбурга на днях прямо заявили, что санкции пора отменять, за что посол Украины в Германии Мельник обвинил их в "предательстве украинского народа".

"Мы сегодня не говорили про усиление этих санкций, мы говорил про их продолжение. И это тот путь, который мы можем продолжать со стороны Евросоюза", — заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Санкции для нас для всех, и в первую очередь для России, — это инструмент. Как мы с вами понимаем, если этот инструмент не работает самым эффективным образом, значит надо усиливать их. Значит, надо больше таких инструментов. Тех, кто агитирует за снятие санкций, я призываю побывать в Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", — заявил в Берлине президент Украины Владимир Зеленский.

Отличная идея — посмотреть на Крым. Каждый немецкий политик, чиновник или рядовой гражданин с подачи президента Зелинского теперь может, ничем не рискуя, лично посетить полуостров, чтобы посмотреть.

По-другому посмотреть сложно: из Киева Крым с новыми аэропортами, дорогами, электростанциями, больницами и мечетями, с чистыми пляжами точно не видно. Зеленский там пять лет не был.

Он прилетел в Берлин из Парижа, где обсуждал с Эммануэлем Макроном план возрождения нормандской четверки на высшем уровне. Там же он дал интервью газете Bild ("Бильд"), сидя на ступеньках лестницы. Это новый формат публичной работы политика, застрявшего между этажами и выборами.

- Когда вы встретитесь с Путиным впервые, что вы ему скажете? – интересовались немецкие журналисты.

"Давайте мы начнем с той позиции, что Донбасс и Крым – это Украина", — говорит Зеленский о том, какое предложение готов сделать Путину первым деолом.

Собственно, на этом разговор можно и заканчивать, потому что вопрос Крыма для России закрыт. Он даже не является предметом рассмотрения нормандской четверки, которую хочет перезапустить Зеленский. Она занимается реализацией минских соглашений.

Но и тут бессмыслица: в Париже Зеленский поправлял Макрона, мол, не будет Киев вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, что само по себе прямо противоречит минскому плану действий. Впрочем, Меркель известен хаос украинского политического сознания. Ничего нового.

"Не секрет, что наши позиции по проекту "Северного потока-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", — заявил Зеленский Меркель.

"Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение, — деликатно заметила Ангела Меркель. – "Северный поток-2" и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом".

Накануне визита немецкая пресса не скрывала любопытства тем, кого выбрали украинцы. Если у Меркель и было какое-то беспокойство по этому поводу, то она может теперь немножко успокоиться. Костюм сидит ладно, актер, но явно не провинциального театра, а в остальном — плюс-минус Порошенко. Все знакомо.

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