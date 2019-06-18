Тема:
Коррупционный скандал в ФИФА 1 час назад
Платини подозревают в коррупции в пользу Катара
Громкий скандал в мире большого спорта. Сегодня Мишель Платини — легендарный футболист и бывший глава УЕФА — был задержан во Франции. Он находится в полицейском участке в пригороде Парижа. Следователи допрашивают его, чтобы узнать, законно ли Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году. Ведь на это претендовали США, которые были очень раздражены тем, что их заявку не поддержали.
Бывший президент УЕФА Мишель Платини мог получить 5 миллионов долларов за поддержку катарской заявки, считает французская прокуратура. Дело не обошлось без сговора и политического давления. И якобы только благодаря этому, по версии следователей, Доха стала хозяйкой чемпионата мира по футболу 2022 года.
Мишеля Платини вызвали на допрос в качестве свидетеля, но сразу по приходу в здание центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями, его взяли под стражу. Задержали и бывшую советницу французского президента Николя Саркози Софи Дион, допросили секретаря Елисейского дворца Клода Геана — у него теперь гибкий статус свободного подозреваемого.
Прокуратуру заинтересовало то, что все они в ноябре 2010-го собрались в Елисейском дворце за месяц до избрания страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. На званом ужине был экс-президент Франции Николя Саркози и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани. Туда же пригласили и бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера.
"Господин Саркози спросил его, может ли он и кто-то еще проголосовать за Катар и тогда четыре голоса изменились", — сказал Геан.
Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гари Линекер назвал очередной виток скандала печальным событием.
"Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным и удручающим: он был футболистом, одним из нас", — написал Линекер в своем аккаунте в Twitter.
Мишель Платини начинал с самых низов, он стал звездой французского футбола, капитаном сборной, чемпионом Европы 1984 года и лучшим французским футболистом XX века по версии издания France Football. Трижды президент УЕФА Платини в 2015-м был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет за коррупционный скандал, швейцарские власти обвинили его в получении двух миллионов франков от коллеги президента ФИФА Йозефа Блаттера. Обвинения тогда возмутили Платини.
"Я, как человек, который искренне любит ФИФА, и восхищается историей организации, чувствую себя оскорбленным. Я чувствую отвращение и это мне надоело. Хватит – значит хватит", — заявил он.
Из-за скандала Блаттер тогда не стал переизбираться на пост главы международной федерации футбола. Его тоже временно отстранили от футбольного мира.
За несколько дней до голосования начались громкие аресты, чиновников задерживали прямо в отеле, выводили в наручниках. Те прятали лицо. Но обвинения против Платини швейцарская прокуратура в прошлом году все же сняла — не хватило улик.
Если они найдутся у французских коллег, Платини за коррупцию могут посадить на срок от 5 до 10 лет. Правда адвокаты уверяют, чаще всего такие дела заканчиваются штрафом, или как максимум — дают короткий условный срок.
Ранее по теме
-
Юрист Платини: мой клиент давал показания по Евро-20166 часов назад
-
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года6 часов назад
-
Вячеслав Колосков: не верю, что Платини замешан в коррупции9 часов назад
-
Катар верхних футбольных путей: арестован экс-глава УЕФА Платини10 часов назад
-
Экс-глава Южноамериканской конфедерации футбола приговорен к девяти годам тюрьмы9 месяцев назад
-
Швейцарская прокуратура сняла обвинения с Мишеля Платини12 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дума приняла закон о приостановке ДРСМД
- Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии
- Forbes назвал крупнейших владельцев сельхозземель в России
- Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован
- "Город храбрых" вместо "Города бесов": в Екатеринбурге поменяли указатели
Самое читаемое
-
Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей
- Сложный и необщительный: что известно о младшем сыне голкипера Соколова
- Закрыт порносайт, позволявший подглядывать за интимной жизнью студентов
- Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео
- Девушка умерла после поцелуя с любимым
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Крымский мост. Сделано с любовью": смотрите онлайн
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Рекордные дивиденды выводят рынок РФ в лидеры. Но что дальше?
- 5 регионов России с самым высоким уровнем онкозаболеваемости
- Мировые ЦБ бегут из госдолга США
- Топ-10 популярных курортов России в 2019 году
- "Пузырь" на рынке высоких технологий 2.0
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Как это работает: пена для бритья с ментолом для лечения солнечных ожогов
- Игры с покемонами изменяют детский мозг, и вот каким образом
- Ученые нашли источник атопического дерматита
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
Вести в 20.00
-
Эффект "Прямой линии"
- Зеленский добавил градус в отношения с Меркель
- Чечня может стать местом предполетной подготовки космонавтов
Вести-Москва
-
Новый Центр гимнастики в Лужниках - уникальный и самый крупный в мире
- Полиция поймала всех участников кражи из церкви в Раменском районе
- В железнодорожную станцию в Мытищах въехал "Мерседес"
- В Домодедове задержан пассажир из Испании с несколькими килограммами евро
- Москва готовится к самому зеленому фестивалю и наполняется ароматом цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала
- Пациент скончался от инфекции после пересадки кала
- Искусственный интеллект помогает ДВФУ отбирать кандидатов в магистратуру
- При правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео