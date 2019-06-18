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ЕГЭ-2019 1 час назад
Не та ручка: несколько школьников на ЕГЭ остались с нулем, клюнув на уловку коммерсантов
Конфликтная комиссия министерства образования изучает видеозаписи из классов и тесты по математике сразу трех выпускников в Астраханской области. Все они получили 0 баллов за ЕГЭ. Уже ясно: школьники по каким-то причинам использовали не те ручки. Автоматические средства проверки теста не смогли распознать ответы.
Он собирается уехать за рубеж и поступить в один из европейских вузов. В его аттестате "четыре" и "пять". Математика — профильная. Но оценка за экзамен — ноль баллов.
Оказалось, во всем виновата ручка.
Экзаменаторы требуют: черную гелевую ручку. В магазине канцтоваров на выбор — штук 15-20. Есть даже пара — специально для ЕГЭ!
"Они предназначены специально для бланков ЕГЭ, потому что на бланках ЕГЭ можно писать только черной гелевой ручкой", — поясняет продавец-консультант Валерия Кондрашова.
Человек берет сразу две ручки. Если у него одна закончится, у него сразу в запасе будет вторая.
Ручки — вовсе не специальные, самые обычные. А наклейка "для ЕГЭ" — коммерческий ход, клиентов привлекать. Их не навязывают, предлагают. Такие чернила хорошо различимы, их легко считывает сканер. Экзаменационные листы Артема Ярового и еще одной выпускницы компьютер прочитать не смог.
Астраханские школьники могли пойти на хитрость. И вместо обычной гелевой ручки взять "чудо-ручку" "пиши-стирай" с термочувствительными чернилами. Работает она так: ученик в слове делает ошибку. Потом корректно исправляет ее, обратной стороной ручки. За счет трения создается эффект нагревания. Чернила исчезают.
Это все равно, что взять зажигалку и удалить чернила с помощью огня.
В тот день в 11-й школе Астрахани ЕГЭ сдавали полторы сотни учеников, но только у двоих оказались ручки с эффектом стирания. Когда работы пропускали через сканер, вместо внятных ответов было что-то невнятное. Машина не смогла считать текст.
"Сверху надпись, сделанная обычной гелевой ручкой, снизу надпись, сделанная ручкой с эффектом стирания. Как мы видим, она не видна, — демонстрирует сканирование листа с чернилами от хитрой ручки директор ГБУ "Центр мониторинга в образовании" Денис Баркунов. — По словам самих сдающих, они использовали эту нестандартную ручку, которая привела ко всем этим проблемам2.
Школьники признались: взять на экзамен именно такую ручку им кто-то подсказал. Она стоит в 15 раз дороже, чем обычная гелевая. И приводит, как теперь уже стало понятно, к большим проблемам. Невидимые работы отправили в Москву. Столичные эксперты оценят оригиналы.
"Я бы не называл это сбоем. Есть четко установленные правила, которые действуют на всем протяжении ЕГЭ с 2001 года. Экзамен надо писать черной гелевой ручкой для того, чтобы все работы, которые ребята пишут, были хорошо распознаны, чтобы никто не потерял своих заветных баллов", — подчеркивает начальник Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
В конце недели нулевые баллы выпускников все же должны превратиться в реальные оценки. И это уже не химия.
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