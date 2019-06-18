Виталий Денисов сменит "Локомотив" на "Рубин"

Защитник "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталий Денисов продолжит карьеру в "Рубине". Футболист уже прошел медосмотр в казанском клубе.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы согласовали переход Денисова. В ближайшее время Виталий станет игроком "Рубина". Контракт Денисова с "Локомотивом" истекает в конце месяца, и футболист станет свободным агентом.

Прошлый сезон Виталий Денисов провел в аренде у "Крыльев Советов". Защитник выходил на поле в 17 встречах.