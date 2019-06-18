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Brexit 6 минут назад
Борис Джонсон уходит в отрыв на голосовании за лидера консерваторов
По итогам очередного тура голосования британских депутатов-консерваторов лидирует Борис Джонсон. Экс-глава британского Форин офис и бывший мэр Лондона набрал 126 голосов членов палаты общин, несмотря на то, что он проигнорировал дебаты кандидатов. Из гонки за пост лидера консерваторов выбыл экс-министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб. За него проголосовали только 30 депутатов. Для выхода в следующий тур надо было набрать голоса минимум 33 депутатов из 313 консерваторов.
Теперь за лидерство в партии продолжат бороться пять кандидатов, отмечает "Интерфакс". Кроме лидирующего с большим отрывом Бориса Джонсона это нынешний глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант, у которого 46 голосов, министр окружающей среды Майкл Гоув с 41 голосом, министр международного развития Рори Стюарт, которого подержали 37 депутатов палаты общин, и глава МВД Великобритании Саджид Джавид. Последний балансирует на грани – ровно 33 голоса.
На первое голосование на прошлой неделе выдвинули себя 10 кандидатов, как в детективном романе Агаты Кристи. Трое выбыли из лидерской гонки почти сразу на старте. При этом Борис Джонсон тогда набрал 114 из необходимых 17 голосов.
14 июня из гонки добровольно вышел британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. И кандидатов стало шестеро.
Следующее голосование пройдет 25 июня. Череда голосований и считалочка продлятся до тех пор, пока кандидатов не останется всего лишь двое. Ожидается, что имя победителя будет названо после 22 июля.
Место лидера Консервативной партии стало свободным после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от руководства партией из-за сложностей бракоразводного процесса Лондона с Брюсселем. Мэй не смогла провести условия Brexit через британский парламент. Из-за этого выход Великобритании из Евросоюза пришлось отложить до 31 октября 2019 года. Теперь у Мэй появилось больше времени для крикета и вечерних прогулок с мужем. А у британских консерваторов прибавилось головной боли.
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