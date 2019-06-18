Путин провел совещание по "Прямой линии"

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Кремле, подчеркнув, что в этот день руководитель страны ответит на интересующие людей вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни России, а также международной обстановки.

К вечеру 18 июня количество вопросов, поступающих к "Прямой линии с Владимиром Путиным" приблизилось к одному миллиону. Среди них преобладают обращения по социальной тематике, сообщает телеканал "Россия 24".

Обращения к глава государства принимаются не только по телефону, но и через бесплатные СМС, ММС, сайт Moskva-putinu.ru, специальное мобильное приложение, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией могут пользователи приложений "Москва-Путину" и "ОК Live".