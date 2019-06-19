У станции метро "Крылатское" в Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом волонтерам

В Москве у станции метро "Крылатское" задержали мужчину, который угрожал ножом девушкам-волонтерам, раздававшим листовки. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы полиции столицы.

Как уточняется, мужчину в неадекватном состоянии, угрожавшего девушкам предметом, похожим на нож, задержали неподалеку от станции метро "Крылатское". В настоящее время хулиган находится в отделе полиции.

Ранее Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что рядом со станцией метро "Крылатское" мужчина напал с ножом на двух ее помощниц. В начале июня Киселева выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы в Московскую городскую думу, напоминает ТАСС.