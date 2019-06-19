Пьяный мужчина прокатился на танке Т-55 по польскому городу
Необычный сигнал получили на минувшей неделе полицейские польского города Паенчно — местные жители призвали их остановить катающийся по городу танк с озорными пассажирами на броне, сообщает Rzecz Pospolita. Очевидцы сняли боевую технику на видео.
Первый звонок раздался около 21:40 13 июня, а спустя примерно 20 минут стражи порядка обнаружили припаркованный посреди центральной улицы Т-55, а рядом с ним подвыпивших водителя и пассажира. Управлявший принадлежащим польским военным танком 49-летний мужчина после того, как протрезвел, рассказал, что бронетехнику перевозили на тягаче, но тот сломался, и на время починки его пришлось разгрузить. Дабы не тратить время впустую, товарищи решили испытать боевую машину, тем паче у одного из них был опыт управления.
Судя по отсутствию ДТП и пострадавших машин, заезд оказался удачным, более того, к нему присоединились несколько очевидцев, с ветерком прокатившихся на броне. Танк до пяти утра следующего дня оставался посреди дороги, пока его не отогнал к тягачу другой военнослужащий.
Удалому водителю грозит до двух лет лишения свободы за вождение в нетрезвом виде, если же полицейские сочтут, что инцидент угрожал другим автовладельцам, то речь может идти о сроке вплоть до восьми лет.
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