Welcome to Russia: РФ вводит единую электронную визу для иностранцев

Электронные визы для иностранцев приведут к увеличению туристического потока на четверть. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Поручение о создании единой электронной визы Владимир Путин дал премьер-министру, главам МИД, МВД и ФСБ. Срок – до 1 января 2021 года. К слову, система уже действует на Дальнем Востоке. В чем преимущество данного сервиса?

Без лишней бюрократии и очередей. Получить разрешение на въезд в Россию иностранные туристы смогут в режиме онлайн. С 1 января 2021 года для них будет действовать система единых электронных виз. Подготовка к ее запуску началась по поручению президента.

Виза нового формата будет однократной, со сроком действия до 16 дней. Предполагается, что на ее оформление будет уходить не более четырех суток. Иностранцам больше не придется тратить время на походы по консульствам. Достаточно заполнить данные через Интернет — и добро пожаловать в Россию.

В 2018 году в Россию приехали более 3 миллионов иностранных туристов. Многие — по паспорту болельщика, оформить который было куда легче, чем визу. Но чемпионат закончился, а спрос на упрощенную процедуру въезда остался. Введение электронной визы может увеличить турпоток в страну на 20-40 процентов. Россия может к 2025 году войти в ТОП-12 направлений по рейтингу Всемирной туристской организации. Кстати, ее Генассамблея пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Соглашение об этом было подписано в Баку главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Сейчас сервис электронных виз уже успешно тестируется на Дальнем Востоке. Разрешение на срок не более 8 дней можно получить бесплатно. Для этого достаточно зайти на специальную страницу на сайте российского Министерства иностранных дел. По данным местных властей, в этом году уже выдано 20 тысяч электронных виз. Наибольшим спросом они пользуются у граждан Китая и Японии. Также в списке из 18 стран, гражданам которых доступен новый сервис, Иран, Индия, Мексика, Турция, Арабские Эмираты.

В ближайшее время система должна заработать в Забайкальском крае, затем — в Калининградской области. А через два года — уже по всей стране. Тогда расширится и список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы. Планируется включить в него в том числе страны Европейского союза и государства шенгенской зоны, не входящие в ЕС. Планируется, что оформление общероссийской электронной визы будет стоить примерно 50 долларов. Сейчас, чтобы оформить въездное разрешение в обычном порядке, те же европейцы платят до 70 евро.