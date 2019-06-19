Норвежский остров хочет отказаться от счета времени

Норвежский остров Соммарёй хочет отказаться от времени на период полярного дня – то есть с 18 мая по 26 июля. Жители собираются объявить себя первой в мире "зоной без времени", передает РИА Новости.

Название острова переводится как "Летний остров". Островитяне, пережив долгую полярную ночь, по максимуму используют лето, не обращая на время внимания: очень часто можно видеть, как в два часа ночи дети играют, подростки идут купаться, взрослые красят дома или стригут газоны. Все лето над островом не заходит солнце. Его жители считают, что можно ввести гибкий график на работе и в школах.

Островитянин Кьелл Уве Хвединг уже встретился с норвежскими депутатами и вручил им петицию о создании безвременной зоны.

Соммарёй славится не только как прекрасное место для туризма и рыболовства. Здесь есть любопытная традиция: прибывая на остров, люди вешают на мост свои часы. Они дают знать, что здесь они забывают о времени.