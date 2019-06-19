"МУЛЬТ", "Последний богатырь" и "Сказочный патруль" получили премию "ТЭФИ-KIDS"
18 июня в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) прошла церемония вручения премии "ТЭФИ-KIDS". Фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко, который был показан на телеканале "Россия 1", стал лауреатом премии "ТЭФИ-KIDS" в номинации "телевизионный фильм/сериал для детей". Две статуэтки "ТЭФИ-KIDS" достались проектам "Цифрового Телевидения" — телеканал "МУЛЬТ" и анимационный сериал "Сказочный патруль" признаны лучшими в номинациях "Дизайн телеканала/телепрограммы" и "Лучший анимационный сериал".
Профессионалы медиаиндустрии России в области детского телевидения выбирали наиболее значимые проекты, вышедшие в эфир в период с 1 января по 31 декабря 2018 года. На конкурс поступило более 130 работ от региональных и федеральных производителей. Работы "Цифрового Телевидения" прошли в финал конкурса в семи номинациях.
"Нам очень приятно, что в финал премии "ТЭФИ-KIDS" прошло так много проектов произведенных по заказу "Цифрового Телевидения". В этом году фонд "Академии Российского телевидения" проводит премию впервые, поэтому особенно ценно получить высокую оценку проделанной работы", — поделилась Цыварева Татьяна, генеральный продюсер телеканала "МУЛЬТ".
Статуэтку в номинации "Дизайн телеканала/телепрограммы" получил "МУЛЬТ", адресованный юным телезрителям от 1,5 до 6 лет и их родителям. Телеканал показал беспрецедентный рост популярности у зрителей за все время существования медиаизмерений в России. С первых дней вещания "МУЛЬТ" не отступает от главной идеи – только добрые российские мультфильмы. На сегодняшний день телеканал входит в ТОП-3 каналов в России по рейтингу и доле среди детской аудитории.
"Последний богатырь", получивший премию в номинации "телевизионный фильм/сериал для детей" – семейный фильм в жанре фэнтези с элементами комедии, созданный режиссером Дмитрием Дьяченко. В абсолютном топе российских блокбастеров лента, повествующая о жизни сказочных героев в стране Белогорье, занимает четвертое место (1,7 миллиарда рублей). Премьера фильма в России состоялась 19 октября 2017 года, в широкий прокат лента вышла 26 октября 2017 года. Телевизионная премьера состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия 1".
Анимационный сериал "Сказочный патруль" победил в номинации "Лучший анимационный сериал". Это первый российский проект, который превратил мультсериал в реальную музыкальную группу. Главные героини — четыре юные волшебницы из команды "Сказочного патруля" – Варя, Маша, Аленка и Снежка. Их задача — наблюдать за поведением сказочных персонажей, оказывать им помощь и охранять спокойствие города, обеспечивая баланс между миром сказок и миром людей.
"Сказочный Патруль – сериал уникальный не только с творческой, но и с коммерческой точки зрения. С одной стороны, это молодой проект, находящийся в эфире всего три года, в самом начале активно развивающейся лицензионной программы. С другой стороны он имеет уже все признаки зрелого популярного бренда: лидерство в продаже лицензионных продуктов, отличные показатели телесмотрения, огромная фанатская аудитория и главные призы на престижных премиях и фестивалях, что теперь подтверждено и "Тэфи-KIDS". С учетом планов по производству контента и развитию проекта, можно не сомневаться, что "Сказочный Патруль" в ближайшие годы будет оставаться одним из главных явлений российской анимации, как у нас в стране, так и за рубежом", — рассказал Александр Саблуков, генеральный директор компании "0+ Медиа".
Лучшим мультфильмом стал "Смешарики.Дежавю", передает РИА Новости со ссылкой на фонд "Академия российского телевидения". Лучшей ежедневной информационной программой для детей – "С добрым утром, малыши!" Лучшей ведущей программы для детей признана Анна Михалкова.
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