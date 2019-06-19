Во Франции освободили из-под стражи экс-президента UEFA Мишеля Платини

Во Франции освободили из-под стражи бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини.

18 июня французский портал Mediapart сообщил, что Платини задержали в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в парижском пригороде Нантере. Его взяли под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, доставшегося Катару, передает РИА Новости.