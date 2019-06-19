Компания - виновница лесных пожаров в Калифорнии выплатит $1 млрд компенсации

Энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E) предстоит выплатить один миллиард долларов в качестве компенсации за свою вину в самом крупном и смертоносном пожаре в истории штата Калифорния. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление компании.

В мае текущего года пожарная служба Калифорнии назвала компанию Pacific Gas and Electric виновницей самого крупного пожара в истории Калифорнии, установив, что причиной возгорания стали линии электропередач, принадлежащие PG&E.

По данным The Wall Street Journal, Pacific Gas and Electric дала согласие выплатить компенсации нескольким городам, округам и компаниям, подавшим против нее иск из-за пожаров, произошедших в 2015, 2017 и 2018 годах.

Компенсацию должен одобрить суд по делам о банкротстве в рамках плана по реорганизации компании, сообщает РИА Новости.

В январе текущего года Pacific Gas and Electric подала заявку о защите от банкротства из-за возникших финансовых проблем. Руководство компании заявило, что общая компенсация за пожары 2017 и 2018 годов превысила 30 миллиардов долларов.

В ноябре 2018 года в результате лесных пожаров в штате Калифорния 85 человек погибли, было разрушено порядка 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и свыше четырех тысяч других строений. Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые власти штата запрещают убирать с целью сохранения естественных природных условий.