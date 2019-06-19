Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 21

В Японии число пострадавших от землетрясения увеличилось до 21 человека. Такие данные сообщило информационное агентство Kyodo, ссылаясь на агентство по предотвращению пожаров и стихийных бедствий.

Ранее СМИ сообщали о четырех пострадавших в результате удара стихии.

Как уточняется, в городе Ямагата пострадали девять человек, в Ниигате – четыре человека, в префектуре Мияги и в Исикаве – по одному пострадавшему.

18 июня в 22:22 по местному времени (16:22 по времени Москвы) на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7, напоминает РИА Новости. О существенном ущербе и жертвах информации не поступало.