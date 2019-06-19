Скотленд-Ярд: на востоке Лондона был убит выходец из России

Правоохранители Великобритании назвали имя мужчины, который был убит 15 июня в районе Tower Hamlets на востоке Лондона. По информации Скотленд-Ярда, убитый – 34-летний гражданин России Глеб Станиславович Жебровский, известный под именем Глеб Стальной.

15 июня днем на Жебровского напали неизвестные недалеко от места его проживания. Жебровский скончался от полученных ножевых ранений. Чуть позднее полиция задержала двух подозреваемых в убийстве. В настоящее время идет расследование происшествия. Ближайшие родственники убитого поставлены в известность о случившемся.

Сотрудники посольства РФ в Великобритании общаются с представителями местной полиции, они связались с родственниками убитого Жебровского и проводят проверку наличия у него гражданства России.

Ранее сотрудники посольства РФ предупреждали россиян, проживающих в Соединенном Королевстве и посещающих его, о всплеске насилия с применением холодного оружия в Лондоне, в связи с чем рекомендовали проявлять повышенную бдительность. На улицах столицы Британии с начала текущего годы холодным оружием были убиты более 30 человек, а в 2018 году в Лондоне в результате нападений злоумышленников погибли 135 человек – рекордное количество за последние 10 лет.

В конце марта в центре Лондона в результате разбойного нападения был убит выходец из Чечни, музыкальный продюсер Загир Визитер. По обвинению в его убийстве были задержаны двое молодых мужчин, которые скоро предстанут перед судом, напоминает ТАСС.