25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты

В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов. Такая информация появилась в опубликованном исследовании Quacquarelli Symonds (QS).

По сравнению с 2018 годом Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на шесть позиций, заняв 84 место. 15 из 25 вузов смогли улучшить свои показатели и лишь пять вузов упали в рейтинге, сообщает газета "Известия".

Также сменился вуз, занимающий второе место среди российских учебных заведений. В 2018 году это был СПбГУ, в этом году он оказался на третьем месте, заняв 234 строку рейтинга. А на втором месте – Новосибирский государственный университет, поднявшийся с 224 строки на 231.

Из ТОП-10 российских вузов наилучший результат показал Уральский федеральный университет, поднявшись сразу на 48 строчек и заняв 364 место. Также в этом году в российских вузах выросла доля иностранных студентов – она сейчас составляет 16,76 процента.