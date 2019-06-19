19 июня 201906:29
Всё в паутине, а гусеницы падают на головы: боярышницы атакуют Иркутскую область
Нашествие гусениц в Иркутской области. Боярышница наносит большой вред растениям, в первую очередь — плодоносным деревьям.
Люди жалуются на то, что все окутано паутиной. А насекомые в больших количествах падают горожанам на головы, сообщает телеканал "Россия 24".
Власти Иркутска уже начали обрабатывать кроны деревьев химикатами. Однако ожидаемого результата эти меры пока не принесли.
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