Фехтование. Рапиристка Инна Дериглазова взяла серебро чемпионата Европы

Российская рапиристка Инна Дериглазова стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию. В финале наша спортсменка уступила семикратной чемпионке мира из Италии, сообщает телеканал "Россия 24". Теперь на счету россиян три награды — серебро и две бронзы.