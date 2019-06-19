Депутаты Госдумы начали изучение новых технологий в "Школе будущего" от Сбербанка

Депутаты Государственной Думы начали изучать новые технологии. Законотворцы приняли участие в семинаре "Школы будущего" от Сбербанка.

Это инновационная площадка, где молодых специалистов обучают программированию. Знания в этой сфере парламентариям необходимы для создания цифровой правовой базы.

Законотворцев познакомили с передовыми технологиями, сообщает телеканал "Россия 24". Им показали, как работают искусственный интеллект, компьютерное зрение, система распознавания лиц.

Сегодня сфера цифровой экономики — одна из приоритетных в законотворческой деятельности Госдумы.