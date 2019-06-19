Небензя: организации ООН должны лучше проверять свои источники по Сирии

Россия отвергает любые обвинения в неизбирательных атаках в Сирии. Об этом во время заседания заявил постоянный представитель при Совбезе ООН Василий Небензя. Он порекомендовал организациям ООН лучше проверять свои источники информации.

Во время своего выступления российский постпред напомнил, что провинции, которые сейчас находятся под контролем боевиков, должны вернуться под контроль сирийской власти, передает телеканал "Россия 24".

"Эта провинция, как и другие территории САР, должна вернуться под контроль сирийского правительства, — отметил Небензя. — А террористический очаг должен быть ликвидирован. При этом надо не допустить распространения террористов в другие районы Сирии и дальше в регионы. Боевики, воевавшие в САР, уже начали переправляться в Афганистан, Ливию, и вполне могут вернуться в страны своей гражданской принадлежности — Европу и Азию".