Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем.

Толчки магнитудой 6,7 зафиксировали вчера вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Очаг залегал на глубине около 14 километров. После основного толчка жители прибрежной зоны ощутили 18 афтершоков.

Большая часть пострадавших — это пожилые люди, которые получили травмы в результате падения из-за подземных толчков. Россиян в их числе нет, сообщает телеканал "Россия 24".