Кубок Америки. Фарфан приносит Перу победу, Бразилия оступается после отмены трех голов

В Бразилии продолжается футбольный Кубок Америки. Двумя матчами в группе "А" стартовал второй тур. Перу обыграла Боливию, Бразилия разошлась ничьей с Венесуэлой.



Боливийцы в матче с Перу открыли счёт первыми на 28 минуте, когда Марсело Морено отличился с пенальти. Однако перуанцы смогли перевернуть поединок — сначала на 45 минуте Хосе Паоло Герреро сравнял счёт, через 10 минут нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан вывел свою команду вперед, а в дополнительное время Эдисон Флорес забил ещё один гол, ознаменовав им волевую победу в матче — 3:1 в пользу Перу.



Сборная Бразилии следом встречалась с Венесуэлой. Бразильские футболисты трижды поражали ворота соперника, но ни один из их голов не был засчитан — каждый раз нарушения бразильцев в атаке выявлял VAR. Ушли с поля без забитых мячей и венесуэльские футболисты, но VAR не отменял их голов — они просто не смогли поразить ворота хозяев турнира. Как итог, безголевая ничья — 0:0.



Таким образом, теперь в группе "А" установилось двоевластие — у Бразилии и Перу по четыре очка в таблице. Следом за лидерами с двумя баллами идёт Венесуэла, а Боливия замыкает квартет, имея в своём активе ноль очков.