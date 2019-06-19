В Ираке прогремели взрывы рядом с нефтяными объектами

Недалеко от иракского города Басра упала ракета в районе, где располагаются объекты иностранных нефтяных компаний. Об этом сообщает местная полиция. Речь идет о реактивном снаряде с небольшой дальностью полета. По предварительным данным, как минимум два человека получили ранения. Очевидцы говорят, что после удара слышали три взрыва, передает телеканал "Россия 24".

Вблизи места падения располагаются здания нефтяных компаний ExxonMobil, Shell и Eni. Причем, снаряд упал в ста метрах от жилого и операционного центра Exxon. В руководстве компании заявили, что планирует эвакуировать 20 своих сотрудников из Ирака.

Власти страны заверили, что падение ракеты не повлияло на нефтяные операции на юге, включая экспорт.