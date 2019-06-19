"Лучшим педиатром России" стала врач из Красноярска

"Лучшим педиатром России" в этом году стала врач из Красноярска. Ольга Цимбалова из красноярской городской детской поликлиники №2 завоевала первое место на всероссийском конкурсе.

Как передает ГТРК "Красноярск", всего из Красноярского края призерами федерального конкурса стали четыре врача. Второе место в номинации "Лучший участковый педиатр" получила Татьяна Жеребцова из краснотуранской районной больницы, а также еще два врача области заняли третьи места пьедестала.