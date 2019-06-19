Мария Шарапова: приятно снова взяться за дело, но нужно прибавлять

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала первую победу после залеченной травмы. Накануне россиянка обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову и осталась довольной своим стартом на турнире в Мальорке.

"Это моя первая победа спустя несколько месяцев и выигрывать всегда приятно, – признается Шарапова, слова которой приводит Чемпионат.Com со ссылкой на WTA. – Мальорка является прекрасным местом для подготовки к Уимблдону, и я рада вернуться сюда".

"Приятно снова взяться за дело. Прошло много времени с того момента, как я последний раз выходила на корт. Мне предстоит много работы, нужно прибавлять, но важен первый шаг. Надо с чего-то начинать, ведь мне хочется хорошо выступать на серьезных турнирах".

Напомним, что Шарапова не принимала участие в турнирах на протяжении предыдущих пяти месяцев из-за травмы плеча. Первый матч после восстановления против Кужмовой она выиграла в двух партиях. Следующей ее соперницей станет немка Ангелика Кербер.