Мишель Платини: было неприятно, когда меня взяли под стражу

Бывший президент УЕФА Мишель Платини дал первый комментарий после освобождения из-под стражи. Накануне он был задержан и допрошен в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции, где давал показания по делу о коррупции при выборе хозяина чемпионата мира-2022. Проведение турнира было отдано Катару.

"Я приехал как свидетель и, несмотря на это, меня сразу же взяли под стражу, что было неприятно, 0 признается Платини, которого цитирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на AFP. – Весь процесс длился достаточно долго, но иначе быть не могло, учитывая количество вопросов".

"Мне задавали вопросы о чемпионате Европы-2016, чемпионате мира в России, Катаре, "Пари Сен-Жермен", Международной федерации футбола (ФИФА). Я был спокоен все это время, ведь не имею отношения ни к каким аферам".

Напомним, что Платини руководил европейской футбольной организацией с 2007 по 2015 год, когда был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, однако позже срок ему сократили до четырех лет. Причиной является расследование, связанное с денежным переводом в размере двух миллионов швейцарских франков на счет француза от Йозеффа Блаттера – бывшего президента ФИФА.