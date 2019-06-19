В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае. Последствия ДТП сняли на видео.

Авария произошла около 07:45 утра 19 июня в Северском районе. На 43-м километре дороги, соединяющей Краснодар с поселком Верхнебаканский, водитель "Богдана" врезался в притормозивший перед ним грузовик, перевозивший мешки с цементом.

По данным МЧС, различные травмы получили 17 из 30 находившихся в салоне пассажиров. В краевом управлении МВД "Кубанским новостям" сообщили, что в больницу доставили 10 человек.

На кадрах видно, что удар пришелся в правую часть кабины общественного транспорта, в результате она оказалась смята, вылетели боковые стекла.