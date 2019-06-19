Волки в лесу против "деда Пихто": Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал послу Швейцарии Иву Россье поговорку на случай санкций.

В Москве состоялась открытие обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии. На церемонии посол прочел стихи, которые состояли из русских поговорок и фразеологизмов. Россье упомянул "коня в пальто", "деда Пихто", а также пословицу "нет худа без добра".

Как сообщает РИА Новости, Лавров прокомментировал стихотворение швейцарца так: