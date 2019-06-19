СК: задержаны двое жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ

Следственный комитет РФ выявил сеть финансистов запрещенной в России ИГИЛ. Они собиравших средства для террористов в шести федеральных округах. По данным СК, было собрано не менее 8 миллионов рублей более чем от 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов. В Москве и Подмосковье задержаны двое подозреваемых, передает телеканал "Россия 24".

Спецоперацию провели сотрудники ФСБ, Следственного Комитета, МВД и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Несколько лет задержанные собирали средства для боевиков. В ходе обысков изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и фискальные чеки, а также другие доказательства преступления.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, возбуждено четыре уголовных дела о содействии террористической деятельности, следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.