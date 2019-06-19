Водитель с девушкой вылетели из внедорожника при падении с сопки Холодильник

Житель Приморья попал в больницу в тяжелом состоянии при попытке покорить сопку Холодильник за рулем Mitsubishi Pajero. Очевидец снял на видео падение внедорожника с большой высоты.

"Что-то ребята, похоже, шибко экстремалы", — отметил автор записи перед тем, как машина тронулась с места.

Проехать ей не удалось и метра: внедорожник завалился на бок, после чего несколько раз перевернулся, падая вниз по склону. Первой из салона выпала пассажирка, потом через люк вылетел и автовладелец.

Водителя 1981 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии, его спутницу после медосмотра отпустили домой.