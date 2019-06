Барбашев вылетел с пожарной машины на чемпионском параде "Сент-Луиса"

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада по улицам Сент-Луиса. Инцидент с участием 23-летнего россиянина произошел 15 июня.

Хоккеисты клуба праздновали недавно завоеванное чемпионство НХЛ, следуя по городским улицам. На какой-то момент машина остановилась, но Барбашев оказался не готов к возобновлению движения авто и упал с нее.

Ему на помощь тут же пришли сотрудники охраны.

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP