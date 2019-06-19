МВД наказало двух полицейских, распространивших запись авиакатастрофы SSJ

Видеозапись катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 5 мая 2019 года распространили двое полицейских. Оба полицейских наказаны, говорится в официальном ответе министерства на запрос депутата Думы Андрея Альшевского. Один полицейский уволен, второму вынесен выговор. В действиях полицейских не было состава преступления, но их поступок, как решили в МВД, противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности.

Видео с камер видеонаблюдения Шереметьева распространили два капитана полиции, сотрудники линейного управления МВД в аэропорту, сообщает "Интерфакс". "По секрету всему свету — это про них", — написал депутат Андрей Альшевских в своем Facebook.

В ответе МВД говорится, что один из сотрудников отправил запись своим знакомым в WhatsApp. Так видео, на котором за кадром комментируется под смех все происходящее, оказалось в Интернете.

"Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями", — отмечается в отчете МВД России.

5 мая самолет рейса SU1492 вылетел из Москвы в Мурманск. В Superjet-100 компании "Аэрофлот" ударила молния. Это вызвало сбой систем связи и отказ автопилота. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево. Спустя 25 минут самолет с полными баками стал заходить на посадку. Тяжелый самолет жестко коснулся взлетной полосы, подпрыгнул на ней. После очередного касания основные стойки шасси не выдержали, одна их них пробила топливные баки самолета. Возник пожар. Самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе Шереметьева.

На борту самолета были 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц, расследует Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.