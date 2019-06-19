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19 июня 201911:24

"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

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Филипп Киркоров опубликовал видео жесткой посадки лайнера авиакомпании S7, на котором он вместе с детьми возвращался из Варны в Москву. Ранее представители перевозчика и аэропорта Домодедово заявляли, что певец нагнетает страсти, хотя позже признали, что самолет ушел на второй круг.

 

"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда!" — признался артист, выразив благодарность пилотам за профессионализм и слаженность действий.

Об инциденте Киркоров рассказал 18 июня: по его словам, он возвращался из Болгарии вместе со своими детьми и творческим коллективом.

"Эти 13 секунд я лично не забуду, и мои дети не забудут никогда. Несмотря на жесткое и резкое приземление первый раз, коснувшись практически сразу земли в аэропорту Домодедово, мы резко поднялись вверх. Покружив над Москвой, со второго круга мы зашли на посадку", — отмечал он.

Представитель S7 опровергла информацию о нештатной ситуации, заявив, что заход на второй круг был вызван сильным ветром. На обнародованных кадрах видно, как лайнер касается взлетно-посадочной полосы, после чего "подпрыгивает" и вновь набирает высоту, в салоне слышны детские крики.

В результате инцидента никто не пострадал.

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