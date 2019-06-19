Неймар: я больше не желаю играть за "Пари Сен-Жермен"

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в разговоре с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи признался, что намерен покинуть клуб. Бразилец текущим летом хочет вернуться в "Барселону".

"Я не хочу больше играть за "ПСЖ". Хочу вернуться домой, откуда мне не следовало уходить" – с такой цитатой на обложке вышла в среду испанская газета Mundo Deportivo. Эти слова приписывают Неймару, которые обращены к владельцу "Парижа".

Напомним, что в "Пари Сен-Жермен" Неймар перешел из испанской "Барселоны", за которую выступал на протяжении четырех лет – с 2013 по 2017 год. Тогда сумма трансфера звездного бразильца составила 222 миллиона евро.

Также сообщается, что именно с возможным возвращением Неймара связывают промедление каталонцев с приобретением француза Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико".