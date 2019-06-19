Разлучница: Леди Гагу винят в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера

Леди Гага расстроена обвинениями в том, что якобы она стала причиной разрыва отношений между актером Брэдли Купером и российской моделью Ириной Шейк.

О том, что именно Гага стала разлучницей этой пары, заговорили после фильма "Звезда родилась", который стал режиссерским дебютом Купера, и песни "Shallow", за которую Леди Гага и Купер получили получили "Грэмми" как лучший дуэт.



После этого певица оказалась в двойственной ситуации: с одной стороны, ей не хотелось портить отношений с Ириной, с другой стороны – она поддерживала и продолжает поддерживать Купера.

Теперь она вынуждена оправдываться – мол, фильм о любви, песня о любви, а она – актриса, которая просто хорошо исполнила свою роль.

Кроме того, Леди Гага действительно много хвалила Купера и во время съемок фильма, и во время его продвижения, зачастую используя очень эмоциональные эпитеты.

В частности, певица говорила: у нее такое ощущение, будто она знала Купера всю жизнь, а он, со своей стороны, признавался, что влюбился в глаза и лицо Гаги с первого взгляда, пишет Mirror.

Все это, разумеется, слышала Ирина Шейк. Позже она призналась, что во время съемок фильма "Звезда родилась" Купер "эмоционально отсутствовал" в семье.

В итоге Шейк оставила их дом в Лос-Анджелесе и уехала в Италию, где впервые за долгое время приняла участие в модных показах, а Купера вместе с их двухлетней дочкой Леей журналисты заметили на трапе частного самолета.

Куда уехал актер с дочкой, неизвестно, пишет Daily Mail.

Отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера начались четыре года назад, однако официально звездная пара их так и не оформила, несмотря на то, что в этом союзе родилась дочка.

Теперь светские СМИ и поклонники гадают: сойдутся ли в реальную пару Леди Гага и Брэдли Купер? Пока западным СМИ стало известно точно лишь то, что актер часто созванивается с певицей и советуется с ней по многим вопросам.