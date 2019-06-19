Россиянка выиграла бронзу турнира в Швеции, выступая с чужим инвентарем

Российская прыгунья с шестом Алена Лутковская стала обладательницей бронзовой медали на турнире по легкой атлетике, который проходит в шведской Соллентуне. Примечательно, что она сделала это с чужим шестом.

Лутковская на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объяснила, почему так произошло: "Мне не пришли шесты из Москвы ни вчера моим рейсом, ни сегодня. Оплаченные шесты остались лежать на том же месте, и никто не дернулся их отправить. Из всех участниц соревнований только Ангелика Бенгтссон прыгала на шестах той же марки, что и я. Она меня и выручила".

В итоге с чужим инвентарем Лутковская продемонстрировала результат в 4,28 метра и заняла третье место. Она уступила только той же Бенгтссон из Швеции, ставшей победительницей с результатом в 4,48 метра, а также чешке Романе Малачовой (4,38).