Как задать вопрос президенту России через OK Live

Пользователи социальной сети Одноклассники по традиции смогут задать волнующие их вопросы президенту России Владимиру Путину во время ежегодной "Прямой линии", которая пройдет 20 июня. С помощью мобильного приложения OK Live каждый желающий получит уникальную возможность пообщаться с президентом в прямом эфире.

Чтобы задать вопрос Владимиру Путину в прямом эфире, нужно:

Зайти в приложение OK Live и авторизоваться. Зарегистрироваться в приложении можно как по номеру телефона, так и с использованием аккаунта в Одноклассниках.

Кликнуть на кнопку "Задать вопрос Президенту".

Создать трансляцию и ожидать ответа от редактора трансляции "Прямой линии". Во время ожидания можно продолжать смотреть эфир Прямой линии прямо на экране стрима в OK Live.

Если после общения с редактором вопрос будет выбран, видео пользователя появится в студии Прямой линии, и он сможет обратиться к Владимиру Путину в прямом эфире.

Карта всех стримов пользователей будет видна редакторам трансляции "Прямой линии". Они смогут написать комментарий пользователю или позвонить ему прямо из приложения.

Впервые отобрать вопросы по качеству изображения и звука редактору поможет искусственный интеллект ОК. Нейросеть будет выводить в список стримов тех пользователей, с которыми возможно стабильное соединение. Лучшие вопросы пользователей смогут попасть в прямой эфир с Владимиром Путиным.

Кроме того, в этот раз зрители "Прямой линии" в ОК получат возможность оценить вопросы других. Для этого во время трансляции пройдет интерактивное голосование. Зрителям будет предложено выбрать лучший вопрос из тех, что прозвучали в прямом эфире за последние 60 минут. Проголосовать за вопрос можно в плеере с трансляцией. Так, с помощью интерактивных инструментов видеоплатформы ОК все зрители смогут узнать, какие темы больше всего находят отклик у жителей России.