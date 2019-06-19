Подозреваемый во взятках в Росатоме госпитализирован с инсультом

От источника в правоохранительных органах стало известно о том, что гендиректор ООО "Симбер" Сергей Кошечкин, который проходит подозреваемым по уголовному делу о взятках в отношении экс-финдиректора НИИТФА (предприятия корпорации Росатом) Владимира Щенникова, после допроса был госпитализирован с инсультом.

Как сообщил источник ТАСС, Кошечкину вменяется дача взятки в размере 4 миллионов рублей. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение по соответствующей статье УК.

Данное уголовное дело было возбуждено в 2018 году, а период совершения преступлений, инкриминируемых обвиняемым, датируется концом 2016-го — началом 2018 года.

Ранее Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-финансового директора НИИТФА Владимира Щенникова, которого обвиняют в получении взятки на общую сумму около 15 миллионов рублей.