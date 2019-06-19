30 лет на двоих получили ставропольцы, закопавшие живьем похищенного юношу

16 лет и 12 лет 10 месяцев лишения свободы соответственно получили Александр Охонько и Игорь Магомедов. Срок осужденные будут отбывать в колонии строгого режима. Эти два жителя Ставрополья похитили ради выкупа 22-летнего молодого человека. Они хотели потребовать за него выкуп и напоили его одурманивающей жидкостью.

Молодой человек — внук директора кирпичного завода, выпив жидкость, потерял сознание, отмечает РИА Новости. Похитители, решив, что он погиб, решили его закопать живьем. Александр Охонько, который отбывал в колонии за наркотики, был отпущен на неделю на волю, чтобы повидаться с больной матерью. Он закопал жертву в безлюдном месте. А мобильный телефон похищенного присвоил и отправлял с него сообщения родственникам.

Он вымогал с родственников 5 миллионов рублей, угрожая иначе убить молодого человека.

Похитители были признаны судом Ставропольского края виновными по статьям 126 ("Похищение человека"), 163 ("Вымогательство"), 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и части 2 статьи 314 Уголовного кодекса ("Невозвращение в исправительное учреждение").