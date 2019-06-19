Экс-руководитель ставропольских компаний подозревается в крупном хищении газа по "делу Арашуковых"

Объявленный в розыск бывший исполнительный директор ОАО "Апанасейкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков подозревается в крупном

мошенничестве при реализации природного газа, передает "Интерфакс".

Как сообщили в УФСБ России по Карачаево-Черкесии, Евгамукова подозревают в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах.

В ведомстве отметили, что компании "Апанасейкирайгаз" и "Буденновскгазпромбытсервис" входят в структуру АО "Газпром газораспределение Ставрополь".

Как известно, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора

Юрия Чайки. Его заключили под стражу, статус неприкосновенности с него был снят.

Позже в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора — Рауля Арашукова. Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении родственника сенатора Арашукова — Руслана Арашукова.