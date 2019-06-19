Фернандо Алонсо заявил о готовности вернуться в Формулу-1

Бывший пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо после того, как завоевал титул чемпиона в "24 часах Ле-Мана", признался, что пока не имеет четких планов на следующий сезон. При этом испанец не исключил вероятности возвращения в "Формулу-1".

"Я открыт для интересных предложений. Готов вернуться в "Формулу-1", если будет реальная возможность бороться за титул, — приводит слова двукратного чемпиона мира F1 News со ссылкой на As. – Меня не интересуют проекты, в которых нужно начинать с нуля – я хочу сразу получить машину, с которой можно побеждать. Если в "Ф1" появится привлекательный варинт, то не сомневайтесь, что я вернусь".

Напомним, что заключительным на данный момент сезоном Алонсо в "Формуле-1" стал сезон 2018, который он провел в составе McLaren. После он перебрался в чемпионат мира по гонкам на выносливость. В "24 Ле-Мана" он также является двукратным чемпионом мира.